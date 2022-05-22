MSB: Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği bildirilerek, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zeytin Dalı, Suriye, Taciz, Fırat, Güncel, Haberler

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