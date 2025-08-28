MSB: Suriye hükümetinin, birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her tedbire destek vereceğiz

Mili Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, " Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu doğrultuda atılan her adım, bölge barışına katkı sağlamaktadır. Türkiye, Suriye hükümetinin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü tedbire destek verecektir" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine ilişkin açıklama yapan Aktürk, "Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 24 gemi ile 24 limanda halka açık liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 26-27 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar ve Manisa'da SOLOTÜRK, Konya'da Türk Yıldızları tarafından selamlama/gösteri uçuşları icra edilmiş, 30 Ağustos'ta Anıtkabir'de SOLOTÜRK, Kütahya'da Türk Yıldızları ekiplerimizin selamlama/gösteri uçuşu ile Eskişehir, Manisa, Konya, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Mersin'de muharip uçak geçişleri yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, 26-31 Ağustos tarih aralığında, Afyonkarahisar'da Mehteran Birlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Dumlupınar Zafer Abidesi'nde Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı bandoları, Kosova'da Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu tarafından tören ve konserler icra edilmekte, Mehteran Birlik Komutanlığı, Armoni Mızıkası ile Kara ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıklarımızdan oluşan karma bando tarafından 30 Ağustos'ta Ankara'da, Mehteran Birlik Komutanlığımızca 31 Ağustos'ta TEKONOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul'da tören ve konser faaliyetleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bando komutanlıklarımız tarafından 26 Ağustos'ta başlayan, birçok ilimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen bando konserleri 9 Eylül'e kadar devam edecek, askeri müzelerimiz ise 30 Ağustos'ta halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir. Tüm halkımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün gurur ve coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

'2 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, son 1 haftada barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirtti. Aktürk, "Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Suriye harekat alanlarında devam eden tünel imha faaliyetleri kapsamında, son 1 haftada Menbic bölgesinde imha edilen 8 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu 556 kilometre olmuştur" ifadelerini kullandı.

'976 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Hudut güvenliği faaliyetlerine değinen Aktürk, "Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalanmış, 976 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 508, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 47 bin 857 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 166 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'HARP OKULLARI DİPLOMA TÖRENLERİ 30 AĞUSTOS'TA YAPILACAK'

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara, Deniz ve Hava harp okulları ile Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenlerinin 30 Ağustos'ta yapılacağını belirten Tuğamiral Zeki Aktürk, "Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarının Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenleri ise 31 Ağustos'ta yapılacaktır. 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde; harp okullarından 1299 subay, astsubay meslek yüksekokullarından 1943 astsubayın yanı sıra 16 dost ve müttefik ülkeden 106 subay ve 70 astsubay mezun olacaktır" dedi.

MERKEZİ YÖNETİM MODELİ

Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin, " Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan, bölücü unsurlara geçit vermeyen merkezi bir yönetim modeliyle istikrara kavuşacağına inanmaktadır. Suriye hükümeti ülkedeki her türlü etnik ve mezhepsel gruba eşit mesafede yaklaşma niyetiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır ve bu doğrultuda atılan her adım bölge barışına katkı sağlamaktadır. 13 Ağustos tarihinde Suriye ile imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' çerçevesinde, Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri devam etmektedir. Bu kapsamda, Suriye'nin talepleri doğrultusunda kurulması planlanan eğitim merkezleriyle ilgili olarak Türkiye gereken katkıyı sağlayacaktır. Türkiye, Suriye hükümetinin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü tedbire destek verecektir" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN SEYAHATİ NEDENİYLE ORTAK BİR TÖREN OLACAK'

Bakanlık kaynakları, bu yıl MSÜ harp okullarından mezun olacak teğmenler için düzenlenen törenlere değinerek, "2025 yılı Harp Okulları Mezuniyet Töreni, Sayın Cumhurbaşkanımızın 31 Ağustos'ta yurt dışına seyahati nedeniyle ayrı ayrı değil ortak bir törenle Kara Harp Okulu'nda icra edilecektir. Mezun olacak ve törende görevli askeri öğrenciler, 17 Ağustos 2025 tarihinde Kara Harp Okulu'na katılış yapmışlardır. 18-29 Ağustos tarihleri arasında planlanan provalar törenin icra edileceği saatte yapılmaktadır. Provalar sonrasında askeri öğrencilerin ihtiyaçları ve istekleri dikkate alınarak 19.00-23.30 saatleri arasında ihtiyacı olanlara günlük izin verilmektedir. Dileyen dışarı çıkabilmekte, istirahat etmek isteyen de Harp Okulu'nda kalabilmektedir. Provaların 28 Ağustos'ta sonlandırılıp teğmenlerin 30 Ağustos'a kadar okuldan uzaklaştırılmaları söz konusu olmayıp, 29 Ağustos günü genel prova icra edilecektir. Yani 18-29 Ağustos tarihleri arasında provalar günlük olarak icra edilmektedir" ifadelerini kullandı.

'İDDİALAR, TSK'NIN İTİBARINI ZEDELEME AMACI TAŞIMAKTA'

Bakanlık kaynakları, Kara Harp Okulu tören alanının 4 bin kişilik olan kapasitesinin yapılan genişletme çalışmaları ile 6 bine çıkarıldığını ifade ederek, "Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu'ndan toplam 1405 askeri öğrenci mezun olacağından, kapasiteye uygun olarak her mezun için dört aile ferdi olacak şekilde kontenjan verilmiştir. Davetli ailelerin girişlerinin hızlı ve güvenli olması maksadıyla, davetli kimlik bilgileri sisteme yüklenmiş ve barkod sistemi kullanılarak giriş sağlanacaktır. Tören bitiminde mezun olan teğmenlerin aileleri ile birlikte buluşma yerleri planlanmış ve bu yerler posterlerle süslenmiştir. Aileler teğmenlerle beraber fotoğraf çektirebilecek ve beraber vakit geçirebileceklerdir. Ayrıca ailelere burada ikramlarda bulunulacaktır. Törene katılan ailelerin cep telefonları da teslim alınmayacaktır. Ailelerin cep telefonlarının toplanacağı iddiaları doğru değildir. Sonuç olarak, ortak tören olması sebebiyle yapılan ve törenin işleyişini kolaylaştıran düzenlemelerle ilgili yanlış ve eksik bilgiler içeren iddialar gerçeği yansıtmamakta, kasıtlı olarak paylaşılan bu hususlar kamuoyunu yanıltma ve TSK'nın itibarını zedeleme amacı taşımaktadır" dedi.

Bakanlık kaynakları, Marmara Denizi'nin 68 metre derinliğinde tespit edilen iş insanı Halit Yukay'ın cenazesinin çıkarılmasına ilişkin, "Deniz Kuvvetlerimizin TCG Işın kurtarma gemisi bölgede çalışmalarına başladı. Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaşın yukarı çıkartılabilmesi için hassas bir çalışma yürütülmektedir" dedi.