MSB, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK üyesini yakaladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 1 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.