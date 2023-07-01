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MSB, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK üyesini yakaladı

MSB, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK üyesini yakaladı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 1 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 1 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel

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