MSB, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir PKK/KCK/PYD'li teröristi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 PKK/KCK/PYD'li teröristin yakalandığını bildirdi. Teröre ve teröriste geçit yok. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 PKK/KCK/PYD'li teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.