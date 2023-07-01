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MSB, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir PKK/KCK/PYD'li teröristi yakaladı

MSB, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir PKK/KCK/PYD'li teröristi yakaladı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 PKK/KCK/PYD'li teröristin yakalandığını bildirdi. Teröre ve teröriste geçit yok. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 PKK/KCK/PYD'li teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Suriye PKK Güncel Haberler

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