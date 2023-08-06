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MSB, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Suriye PKK Güncel Haberler

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