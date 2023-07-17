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MSB, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kilis'te görev yapan hudut kartallarının Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kilis'te görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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