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MSB: Suriye'den yasa dışı geçişler devam ediyor

MSB: Suriye'den yasa dışı geçişler devam ediyor

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MSB'nin açıklamasına göre, terörle mücadele kapsamında hudut birlikleri tarafından Suriye'den yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG mensubu olduğu belirlendi.

MSB: "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/PYD/ Ypg terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Suriye YPG PKK Güncel Haberler

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