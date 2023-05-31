MSB: Suriye'den yasa dışı geçişler devam ediyor
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MSB'nin açıklamasına göre, terörle mücadele kapsamında hudut birlikleri tarafından Suriye'den yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG mensubu olduğu belirlendi.
MSB: "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/PYD/ Ypg terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel