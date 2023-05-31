MSB: Suriye'den yasa dışı geçişler devam ediyor

MSB'nin açıklamasına göre, terörle mücadele kapsamında hudut birlikleri tarafından Suriye'den yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG mensubu olduğu belirlendi.