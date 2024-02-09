MSB, Suriye'den yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 15 kişiyi yakaladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarda yurda girmeye çalışan 2'si PKK/PYD/ Ypg, 1'i TKP/ML mensubu 15 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/PYD/YPG, 1'inin TKP/ML terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.