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MSB: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK mensubu, 2 kişi yakalandı

MSB: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK mensubu, 2 kişi yakalandı

Güncel Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/YPG mensubu, 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/YPG mensubu, 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Suriye PKK Güncel Haberler

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