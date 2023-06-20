MSB: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK mensubu, 2 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/YPG mensubu, 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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