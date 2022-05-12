Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı - Haberler

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Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ terör örgütü mensubu 11 kişinin yakalandığı bildirildi.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ terör örgütü mensubu 11 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

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