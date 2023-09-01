Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Süper Ay' manzarasında görev yapan Mehmetçik fotoğrafı paylaştı. Paylaşıma "Biz ayın her halinde, olmamız gereken yerdeyiz!" notu düşüldü.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlendiği 'Süper Ay', bu hafta Türkiye'den de görüntülendi. MSB, sosyal medya hesabından 'Süper Ay' manzarasında görev yapan Mehmetçik fotoğrafı paylaştı. Paylaşımda, "Biz ayın her halinde, olmamız gereken yerdeyiz!" ifadeleri yer aldı. - ANKARA