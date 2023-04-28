MSB: Sudan'a tahliye için giden uçağımıza ateş açıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşları tahliye için giden C-130 tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldığını duyurdu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süren çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin çalışmalar sürüyor. Sudan'da mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( Tsk ) ait 5 tahliye uçağı da görevlendirildi. TSK uçağı ile ilk tahliye de bu sabaha karşı gerçekleşti. Tahliyeye ilişkin yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi. Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek" denildi.

Bakanlık tahliye için gönderilen TSK uçaklarından birine silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır" denildi.

Görüntü dökümü:

- Pilotun anonsu

- Yolcular

- Uçağın hareketi

- Genel ve detay

Haber: ANKARA,