Son bir haftada 73, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 845'i Irak'ın, 880'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1725 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 73, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 845'i Irak'ın, 880'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1725 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Aktürk, terörle mücadele çalışmalarına ilişkin "Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 73, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 845'i Irak'ın, 880'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1725 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle hudutların kesintisiz bir şekilde korunduğunu aktaran Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 529 şahıs yakalanmıştır. Bin 383 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 11'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 336'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 69 bin 331 olmuştur. Ayrıca, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur" diye konuştu.

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bugün 4'üncüsü Ankara'da gerçekleşecek olan Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısına katılacağını ifade ederek, "Söz konusu toplantıda başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere iki ülke arasında ortak iş birliği alanları, askeri ilişkiler ile bölgede yaşanan son gelişmeler görüşülecektir" dedi.

IRAK İLE GÖRÜŞMELER

Tuğamiral Aktürk'ün sunumu sonrası, MSB kaynakları gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakanlık kaynakları tarafından, Irak ile Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs 2019'da Türkiye'yi ziyaret eden dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi kabulünde, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğinin temelinin güçlendirilmesi hususunda anlayış birliği oluştuğu vurgulandı. Bu kapsamdaki müzakerelerin, her iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ile istihbarat başkanları tarafından yürütülmesinin öngörüldüğü ve bu formattaki ilk toplantının da 2019 yılında yapıldığı aktarıldı. Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması olarak tanımlanan iş birliği platformunun ikinci toplantısının, 19 Aralık 2023'te iki ülke Dışişleri Bakanlarının başkanlığında Ankara'da düzenlendiği, toplantı sonucunda Irak'ın terör örgütü PKK'yı yazılı bir metinde ilk defa 'ortak tehdit' olarak tanımladığı kaydedildi. Terörle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğini kalıcı hale getirmek için karşılıklı görüşmelerin sürdüğü belirtilerek, sonuncusu Bağdat'ta düzenlenen Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantılarının 4'üncüsünün de bugün Ankara'da icra edileceği hatırlatıldı. Toplantıda başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere iki ülke arasında ortak iş birliği alanları, askeri ilişkiler ile bölgede yaşanan son gelişmelerin görüşüleceği ifade edildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı ile Çanakkale'de amfibi kolordusu kurulması ile ilgili, TSK'nın harekat ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, kuvvet yapısı planlamalarının sürekli güncellendiği aktarıldı. Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'nın 1985 yılında hizmete alındığı, askeri havacılık anlamında görevini yerine getirdiği belirtildi. Havacılık sektörüne verdiği desteği artırmak ve harekat ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kuvvet Yapısı Planı'nda yer aldığı üzere 2024 yılında 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nın kurulmasının MSB tarafından onaylandığı ve yürürlüğe girdiği aktarıldı. Çanakkale'de amfibi kolordusu kurulmasına yönelik ise Deniz Kuvvetleri'nin gelişen, güçlenen kuvvet yapısına uygun olarak karar alındığı vurgulandı. Deniz piyade birliklerinin 3 tugaydan teşkil kolordu seviyesinde yeniden teşkilatlandırılması ve amfibi unsurların farklı bölgelerde etkinlikle kullanılması maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunda amfibi kolordu komutanlığı teşkil edildiği bildirildi.

İNSAN KAÇAKÇISI EMEKLİ GENERAL

Makam aracıyla hudutta insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın son durumuna ilişkin, olaya karışan uzman erbaşların sözleşmelerinin feshedildiği, emir astsubayının Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile TSK'dan ilişiğinin kesildiği hatırlatıldı. Emekliliğe sevk edilen ve daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın da devam eden adli sürecin yanı sıra; idari olarak da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği, sürecin devam ettiği ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda alınacak kararın kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.