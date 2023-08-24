MSB: Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, terör örgütlerine yönelik mücadelenin kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1102'ye ulaşmıştır" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 38 bin 445 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydederek, "Kahraman ordumuzun; PKK/KCK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1102'ye ulaşmıştır. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir" diye konuştu.

'3 BİN 395 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Sınırların yasa dışı geçişlere karşı Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunduğunu söyleyen Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 351 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 10'u FETÖ mensubu olmak üzere 11'i terör örgütü üyesidir. 3 bin 395 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 282'ye yükselmiş, yakalanan şahıslardan 255'i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 380 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 141 bin 406 olmuştur" ifadelerini kullandı.

'BİR HAFTADA 2 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Suriye'de istikrarın tesisi, Suriyelilerin geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Aktürk, "Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Nitekim bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 93 taciz ve saldırıda bulunulmuştur. İkisi son bir haftada gerçekleştirilen taciz ve saldırılarda, kahraman komandolarımızın anında müdahalesiyle 32'si son bir haftada olmak üzere 809 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Aktürk, Rusya ve Ukrayna savaşının da takip edildiğini dile getirerek, 'Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik BM, Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temasların Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam ettiğini söyledi.

'ÇANAKKALE'DEKİ YANGINDA 379 SORTİ YAPILDI'

Aktürk, orman yangınlarına müdahalede rezerv güç olarak kullanılan TSK'nın hava araçlarının faaliyetlerine ilişkin, "Bu çerçevede, Silahlı Kuvvetlerimize ait uygun teçhizata sahip uçak ve helikopterlerle farklı bölgelerde çıkan 20 orman yangınının söndürülmesine katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 1072 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Bu kapsamda son olarak Çanakkale'de meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına 10 helikopter ile 379 sorti uçuş yapılarak destek verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.

'TERÖRLE MÜCADELE, TERÖRİSTLERLE YAPILMAZ'

Ayrıca Bakanlık kaynakları, ABD askerlerinin PKK/YPG'li teröristlerle Suriye'nin Kamışlı bölgesinde tatbikat gerçekleştirmesine tepki gösterdi. ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne desteğinin devam ettiği, bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılıp mücadele edilemeyeceği ve terörle mücadelenin teröristlerle yapılmayacağı vurgulandı. Libya'daki Homs Askeri Limanı'nın Türkiye'ye kiralanacağı iddialarının asılsız olduğunu bildirildi. Türkiye ile Libya arasındaki askeri iş birliği faaliyetlerinin, Libya makamlarının talepleri doğrultusunda, Libya Silahlı Kuvvetleri eğitim merkezlerinde ve danışmanlık boyutunda icra edildiğini hatırlatılarak, söz konusu iddiaların Türkiye aleyhtarı üçüncü taraflarca çıkarıldığı açıklandı.

'BM'NİN TARAFSIZLIK İLKESİNE AYKIRI'

Bakanlık kaynakları, Kıbrıs Adası'ndaki Pile-Yiğitler yolu gerilimine ilişkin ise Pile köyünün Türklerin ve Rumların birlikte yaşadığı bir köy olduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Pile köyüne gitmek için İngiliz üssünden geçmek zorunda kaldıklarını, bunun da sıkıntılara neden olduğunu belirtti. GKRY'nin 2004 yılında aynı bölgede yaptığı yol çalışmasına BM'nin bir itirazı olmadığı belirtilirken; Barış Gücü'nün Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesinin BM'nin tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu belirtildi.