MSB: Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 868'i Irak'ın, 895'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1763 oldu" dedi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık faaliyetlere ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 868'i Irak'ın, 895'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1763 olmuştur. Ayrıca, 3 Ağustos'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilirken 20 Ağustos'ta şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'8'İ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU 337 KİŞİ YAKALANDI'

Hudut güvenliğine yönelik bilgi veren Aktürk, "Yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarımızda, son bir hafta içerisinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 337 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 673 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1381 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 70 bin 712'ye ulaşmıştır" dedi.

'TERÖR, BÖLGEDE SORUN OLMAKTAN ÇIKARTILACAK'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), uluslararası harekat ve misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ettiğini aktaran Aktürk, "15 Ağustos'ta 4'üncüsü Ankara'da gerçekleştirilen ülkemiz ile Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısına katılan Sayın Bakanımız, Irak Savunma Bakanı ile 'Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı' imzalamıştır. Söz konusu anlaşma ile Bağdat'ta kurulacak olan Türk ve Iraklı personelin birlikte görev yapacağı Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ile istihbarat, bilgi paylaşımı, askeri stratejik planlamalar yapılacak, ayrıca sahadaki unsurlarımız arasında koordinasyon sağlanarak 2 ülke için de tehdit olan terör örgütlerine karşı eşgüdüm içerisinde hareket edilecektir. Yine bu anlaşma ile Başika'da teşkil edilecek olan Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi ile Irak güvenlik güçleri personelinin terörle mücadele ve güvenlik konularında kapasitesinin artırılması maksadıyla askeri eğitim verilmesi ve tecrübe paylaşımı yapılması planlanmaktadır. Nihai aşamada, her iki ülke halkı için tehdit oluşturan terör, bölgede sorun olmaktan çıkartılacaktır" diye konuştu.

'YANGINLARA 24 HELİKOPTER İLE DESTEK SAĞLANDI'

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın yurt genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye yılbaşından itibaren 62 helikopter ile 1079 sorti yaparak destek olduğunu belirterek, "15-19 Ağustos tarihleri arasında ülkemizin pek çok noktasında meydana gelen orman yangınlarına da 24 helikopter 1639 sorti 3 bin 57 ton su ile destek sağlamıştır. Ayrıca Afyon, İzmir ve Ankara'da dün çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için TSK'ya ait 7 helikopter görevlendirilmiş, helikopterlerimiz 116 sorti yaparak 286 ton su atmıştır. Bu sabah itibarıyla da 2 adet Chinook helikopteri Kızılcahamam'daki yangına müdahale etmektedir" dedi.

'PİRİ REİS DENİZALTISI HİZMETE GİRECEK'

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün sunumu sonrası Bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynaklarınca, 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması beklenen Aksaz Tersane Komutanlığı'ndaki törene ilişkin soru üzerine, açılış töreninin ardından; Piri Reis denizaltısının hizmete gireceği, Hızır Reis denizaltısına bayrak çekileceği ve seyir deneyimlerine başlanacağı, Murat Reis denizaltısının havuz donatım faaliyetlerine başlayacağı kaydedildi. Yakıt 2-3-4 akaryakıt gemileri ile de dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzunun hizmete gireceği açıklandı.

'TEHDİTLERİN BERTARAF EDİLMESİ ANA HEDEFTİR'

Irak ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan anlaşma metninin gerçek olmadığı belirtildi. İmzalanan 'Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı'nın taraflar arasında; askeri ve kolluk güçleri eğitimi, terör örgütlerine karşı mücadele, ortak sınır güvenliği, düzensiz göç ve ortak sınırdan sızmalara karşı mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat bilgi alışverişi, askeri savunma alanında iş birliğini kapsadığı aktarıldı.

Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi'nin Bağdat'ta kurulacağı kaydedilerek, merkezin Türkiye ve Irak tarafından görevlendirilecek general seviyesindeki birer komutan tarafından ortak olarak yönetileceği, ortak merkezde sadece askeri personel değil, sivil personelin de görev yapacağı açıklandı. Görev alacak personel sayısı ve niteliği ile çalışma usullerinin yapılacak teknik görüşmelerin neticesinde belirleneceği bildirildi. Diğer yandan, Irak ordusuna bağlı Başika Üssü'nde Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacağı aktarıldı. Taraflarca ortaklaşa yönetilen merkezin; eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı alanında faaliyet yürütüleceği ifade edildi. Sonuç olarak imzalanan mutabakat zaptıyla; terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesinin ana hedef olduğu açıklandı.

İsrail ve İran arasındaki gerginliğin ardından ABD ve İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne asker konuşlandırmasına ilişkin, Ada'da son dönemde artan hareketliliğin ve Rum tarafının faaliyetlerinin titizlikle izlendiği vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelebilecek her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin alındığı, şu an için Ada'da olumsuz bir durumun söz konusu olmadığı aktarıldı.