MSB: Son 1 haftada hudutlarda 68 kişi yakalandı - Haberler

MSB: Son 1 haftada hudutlarda 68 kişi yakalandı MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), son 1 haftada Edirne, Van ve Hatay hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan aralarında 16'sı FETÖ, 16'sı PKK/KCK mensubunun bulunduğu 68 kişinin yakalandığını duyurdu. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), son 1 haftada Edirne, Van ve Hatay hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan aralarında 16'sı FETÖ, 16'sı PKK/KCK mensubunun bulunduğu 68 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hudutlardaki yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Son 7 günde Edirne, Van ve Hatay hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 68 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ, 16'sının PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Edirne Hatay PKK Güncel Haberler

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