MSB: Son 1 haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terör örgütlerine yönelik mücadelenin kesintisiz şekilde devam ettiğini belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 1 Ocak'tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 44'ü son 1 haftada olmak üzere, 1229 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38 bin 572'ye ulaşmıştır" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere terörle mücadelesine kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyleyen Aktürk, "Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 1 Ocak'tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 44'ü son 1 haftada olmak üzere, 1229 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38 bin 572'ye ulaşmıştır. Kahraman Mehmetçiğin büyük bir fedakarlık ve olağanüstü gayretle yürüttüğü bu başarılı mücadele sonucu terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir" diye konuştu.

'HİÇBİR ORDUNUN GÖSTERMEDİĞİ DUYARLILIK SERGİLENİYOR'

TSK'nın, bütün harekat ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı kapsamında sadece teröristleri hedef aldığını vurgulayan Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz; sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte, hiçbir ordunun göstermediği bir duyarlılık sergilemektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek ve başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce gerçekleştirilen kara propaganda ve dezenformasyon çabalarına karşın kahraman ordumuz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir" dedi.

'2 BİN 828 ŞAHIS HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Sınırların, cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ile korunduğunu söyleyen Aktürk, "Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 467 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 24'ü FETÖ mensubu olmak üzere 36'sı terör örgütü üyesidir. 2 bin 828 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 890'a yükselmiş, yakalanan şahıslardan 340'ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 487 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 153 bin 412 olmuştur. Ayrıca, yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda toplam 4 bin 869 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'298 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi adına çalışmalar sürdürüldüğü, teröristlerin taciz ve saldırılarına karşılık verilmeye devam edildiğini kaydeden Aktürk, "Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Nitekim, terör örgütü tarafından harekat bölgelerimize bu yılın başından itibaren 298 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, verilen karşılık ile 39'u son bir haftada olmak üzere 903 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

'LİBYA'YA ELİNİ UZATAN İLK ÜLKE TÜRKİYE'

TSK'nın terörle mücadelenin yanı sıra doğal afetlerle mücadelede de görev üstlenmeye devam ettiğini belirten Aktürk, "Başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere, orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. Ayrıca kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülke olarak Hava Kuvvetlerimiz'e ait uçaklarla AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin nakli gerçekleştirilmiştir. Kardeş Libya halkı ile deprem felaketi yaşayan dost ve kardeş Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

'RUM TARAFINA SEMPATİK GÖRÜNME GAYRETİ'

Öte yandan bakanlık kaynakları, Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerinin, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir askeri darbetmesinin tarafsızlık ilkesine zarar verecek türden bir davranış olduğunu ifade etti. Olayın ardından Barış Gücü komutan vekilinin özür dilediğini aktaran kaynaklar, Barış Gücü'nün personel hakkında detaylı soruşturma ile gerekeni yapacağını bildirdiğini belirtti. Kaynaklar, söz konusu olayda, BM Barış Gücü unsurlarının Rum tarafına sempatik görünmek ve bu durumun Türk tarafını zor duruma düşürme gayreti olabileceğini bildirdi.

'ERMENİSTAN'IN TAHKİMAT YAPTIĞI GÖZLEMLENİYOR'

Kaynaklar, Ermenistan'ın son dönemde Azerbaycan sınırına yönelik artan provokasyonlarına yönelik de Ermenistan'ın bölgede hem ateşkes ihlalleri yaptığı hem de siper kazdığı; yeni mevziler açarak tahkimat yaptığının gözlemlendiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerginliğin azaltılmasına yönelik Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğünü hatırlatan kaynaklar, Ermenistan'ın barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanması gerektiğini ifade etti. Bölgesel huzur ve istikrara giden yolun kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasından geçtiğini hatırlatan kaynaklar, bunun için de Zengezur koridorunun açılmasının büyük öneme sahip olduğunu bildirdi.