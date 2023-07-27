MSB: Son 1 haftada 44 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 1 Ocak'tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 44'ü son 1 haftada olmak üzere 892 terörist etkisiz hale...

MSB: Son 1 haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 1 Ocak'tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 44'ü son 1 haftada olmak üzere 892 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, bakanlıkta son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 1 Ocak'tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 44'ü son 1 haftada olmak üzere 892 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 235 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Mehmetçik'in yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiği başarılı operasyonlarla çok sayıda sözde elebaşı etkisiz hale getirilirken yine büyük miktarda silah, mühimmat, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilmiş, tespit edilen birçok mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Böylelikle hareket kabiliyeti bitme noktasına gelen terör örgütüne ağır darbe vurulmuştur, vurulmaya da devam edilmektedir" diye konuştu.

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Haber: Oğuzhan SARI/ANKARA, -