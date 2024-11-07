MSB: Son 1 haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; kaynağında, sürekli ve kapsamlı olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son 1 haftada 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 457 olmuştur" dedi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümüne ilişkin, "Öncelikle cesareti, kararlılığı, ilke ve düşünceleriyle milletimizin hafızasında ve gönlünde daima yaşayacak, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı ve Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarına değinen Tuğamiral Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; kaynağında, sürekli ve kapsamlı olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son 1 haftada 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 457 (Irak 1275/Suriye 1182) olmuştur. Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirmiştir. Ayrıca son 1 hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Cizre ve Iğdır'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle, 5 Kasım'da eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman silah arkadaşımız Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

'1288 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Hudutlarda, son 1 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 188 kişinin yakalandığını aktaran Aktürk, "Yakalanan şahıslardan 4'ü terör örgütü mensubudur. 1288 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 461'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 86 bin 312 olmuştur. 29 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava araçları ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botlarının Sisam Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botları bıraktığı tespit edilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır" dedi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın kuruluşunun 39'uncu yıl dönümünü de kutladı.

'SÖZLERE DEĞİL, İCRAATA BAKILMALI'

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynaklarınca, ABD seçimleri sonrası Irak ve Suriye'deki duruma ilişkin, bölgedeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmenin yakından takip edilerek, ona göre de tedbir alındığı açıklandı. ABD'nin daha önce Suriye'den çekilme kararı aldığı; ama fiiliyatta bunun gerçekleşmediği bildirilerek, sözlere değil icraata bakılması gerektiği vurgulandı. Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerden beklentilerinin; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve Türkiye'nin terörle mücadelesine samimi destek verilmesi olduğu bildirildi.

YUNANİSTAN'LA GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI

MSB kaynaklarınca, Türk ve Yunan heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği 'Güven Artırıcı Önlemler' toplantısına ilişkin, tarafların 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası, 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı. Söz konusu toplantının olumlu bir havada gerçekleştiği belirtilerek, bir sonraki toplantının Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenleneceği kaydedildi.

'ADA'DA DENGELERİ BOZABİLECEK HER GELİŞME İZLENİYOR'

Fransa'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) Leclerc tankları ile Mistral füzelerini vereceğine dair haberleriyle ilgili, Kıbrıs Adası'nda dengeleri bozabilecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmenin yakından takip edildiği bildirildi. Daha önce de GKRY'ye bu tür yardım sözleri verildiği kaydedilerek, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için elinden geleni yapmaya, KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri her ne pahasına olursa olsun almaya devam edeceğinin altı çizildi.

'TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ, SEÇİM SONUÇLARINDAN BAĞIMSIZ'

Bakanlık kaynaklarınca, ABD seçimleri sonrası Türkiye'nin F-16 tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soruya, F-16 konusunda sözleşmelerin imzalandığına dikkat çekilerek, sürecin olumlu şekilde devam ettiği açıklandı. Türkiye-ABD ilişkilerinin zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen, ortak değerlere ve çıkarlara dayandığı, 2 ülkenin 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO'nun önemli 2 üyesi olduğu vurgulandı. Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine vurgu yapıldı.