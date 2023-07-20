MSB: Son 1 haftada 35 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son 1 haftada icra edilen operasyonlarla, 35 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

MSB: Son 1 haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son 1 haftada icra edilen operasyonlarla, 35 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 848'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 191'e ulaşmıştır" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, bakanlıkta, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, 2 gün önce MSB'ye bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'nin Ankara'da bulunan Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen yangınla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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Haber: Oğuzhan SARI/ANKARA, -