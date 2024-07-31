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Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli Deniz Uzman Çavuş kalp krizi sonucu şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli Deniz Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün kalp krizi geçirerek şehit olduğunu duyurdu. Ünlü, hastaneye sevk edilmesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, başsağlığı mesajı yayımlayarak şehide Allah'tan rahmet diledi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda görevli Deniz Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda görevli kahraman silah arkadaşımız Deniz Uzman Çavuş Seydi Ünlü, 30 Temmuz 2024 tarihinde kalp krizi geçirmiş, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Ünlü için başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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