MSB: 'Serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı - Haberler

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MSB: 'Serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: 'Serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirilen 'serseri mayın tespit' denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirilen 'serseri mayın tespit' denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde ASELSAN'ın SARPER ve METEKSAN'ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirdiği 'serseri mayın tespit' denemelerini başarıyla tamamladı" denildi.


MSB: 'Serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı

MSB: 'Serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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