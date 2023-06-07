MSB, sel nedeniyle ulaşılamayan Sinop'un köyüne jeneratörler gönderildiğini bildirdi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Sinop'un Ayancık ilçesinin Çaybaşı köyüne, helikopterle gönderilen 7 jeneratörün ve kurulumunu sağlayacak personelin ulaştığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Sinop'un Ayancık ilçesinin Çaybaşı köyüne, helikopterle gönderilen 7 jeneratörün ve kurulumunu sağlayacak personelin ulaştığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Sinop'un Ayancık ilçesinin Çaybaşı köyüne, Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile 7 jeneratör ve bu jeneratörlerin kurulumunu sağlayacak personelimiz ulaştırıldı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel