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MSB, sel nedeniyle ulaşılamayan Sinop'un köyüne jeneratörler gönderildiğini bildirdi

MSB, sel nedeniyle ulaşılamayan Sinop'un köyüne jeneratörler gönderildiğini bildirdi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Sinop'un Ayancık ilçesinin Çaybaşı köyüne, helikopterle gönderilen 7 jeneratörün ve kurulumunu sağlayacak personelin ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Sinop'un Ayancık ilçesinin Çaybaşı köyüne, helikopterle gönderilen 7 jeneratörün ve kurulumunu sağlayacak personelin ulaştığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Sinop'un Ayancık ilçesinin Çaybaşı köyüne, Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile 7 jeneratör ve bu jeneratörlerin kurulumunu sağlayacak personelimiz ulaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Ayancık Sinop Güncel Haberler

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