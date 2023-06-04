MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel