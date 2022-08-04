Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel

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