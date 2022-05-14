Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırı hazırlığındaki teröristlerin bulundukları yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

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