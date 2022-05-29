MSB: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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MSB: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zeytin Dalı Saldırı Milli Güncel Haberler

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