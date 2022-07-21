MSB: Saldırı girişimindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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MSB: Saldırı girişimindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Saldırı girişimindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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