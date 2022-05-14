MSB, Rize-Artvin Havalimanı'nın Göktürk-1 uydusundan gelen görüntülerini paylaştı - Haberler

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MSB, Rize-Artvin Havalimanı'nın Göktürk-1 uydusundan gelen görüntülerini paylaştı

AA - Ömer Olcay - Güncel
MSB, Rize-Artvin Havalimanı'nın Göktürk-1 uydusundan gelen görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na ait Göktürk-1 uydusundan gelen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na ait Göktürk-1 uydusundan gelen görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na bir de uzaydan bakmak ister misiniz? Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

AA / Ömer Olcay - Güncel

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