Msb Plan Harekat Koordinasyon Daire Başkanı Tuğgeneral Serkan Bircan: "2023 İtibariyle Yaklaşık 183 Bin 207 Düzensiz Göçmenin Geçisi Engellendi, 10...

TBMM’de "Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında Sınır Güvenliği ve Sınırlarda Alınan Fiziki Tedbirler” sunumu yapıldı. Sunumu yapan Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü Plan Harekat Koordinasyon Daire Başkanı Tuğgeneral Serkan Bircan, "Hudut güvenliği sağlamakla görevli yaklaşık 60 bin personelle tedbirler alınmakta ve her geçen gün geliştirilmektedir. Özellikle sınır fiziki güvenlik sistemlerinin etkinliğini göstermeye başladığı 2021 yılından sonra engelleme ve yakalama sayılarında önemli orandan düşüşler yaşanmaya başladı. 2023 yılının başından itibaren yaklaşık 183 bin 207 düzensiz göçmenin geçişi engellenmiş, 10 bin 601'i yakalanmış, büyük çoğunluğu FETÖ mensubu olmak üzere toplam 563 terörist yakalanmış ve kolluk kuvvetlerimize teslim edilmiştir. Özellikle kaçakçılık olay sayısında ve sigara, muhtemel silah, elektronik malzeme ve ilaç kaçakçılığında büyük oranda düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir" dedi.

"ŞU ANDA DÜNYADA ZORLA YERİNDEN EDİLMİŞ GÖÇMEN SAYISI 108 MİLYONA ULAŞTI"

Komisyonda ilk olarak Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı, AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu konuştu. Uslu, "Dünyada sığınmacılarla ilgili pek çok şeyi gördük. Filistin'de mülteci kampları var onların da bombalandığını görüyoruz. Bugün dünyada kendi ülkesi dışından yaşayan yaklaşık 5 milyon Filistinli sığınmacı var, çoğu mülteci kamplarında yaşıyor. Bugün Gazze tam bir mülteci kampı haline getirildi. Bu hem uluslararası hukuk hem de insani açıdan kabul edilebilir değil. Oranın tamamının uluslararası korumaya alınması gerekiyor. Şu anda dünyada zorla yerinden edilmiş göçmen sayısı 108 milyona ulaştı. Dünya göçün ve göçmenlere yoğunlaşma konusunda bir algının içerisinde. Her göçmen düzensiz göçmen kabul ediliyor artık. Konu düzensiz göçmene odaklanıyor, bir yanılsamanın içine düşülüyor. Düzensiz göçle mücadele etmek her egemen devletin hakkıdır. Türkiye'de de bu sorunu yok saymıyoruz ama sorunu insani ve hukuki olarak çözmenin derdindeyiz. Her türlü göçmen politikasını oturup düzenlememiz gerekiyor, göçmen ayrı göçmen politikası ayrı. İnsanlar niçin ölüm yolculuğuna çıkıyor, belki o konuda da sözler söylemek zorundayız" dedi.

Tuğg. Serkan Bircan da şu sunumu yaptı:

TUĞG. BİRCAN: "HUDUT GÜVENLİĞİ SAĞLAMAKLA GÖREVLİ YAKLAŞIK 60 BİN PERSONELLE TEDBİRLER ALINMAKTA"

"Birinci kademe birliklerimizin görevlerini yerine getirirken kullanmış olduğu sınır fiziki güvenlik sistemleri bileşenleri; fiziki, elektronik ve ilave unsurlardan oluşmaktadır. Fiziki unsurlar modüler beton duvar, devriye yolu, gözetleme kuleleri ve güçlendirilmiş kafesler sistemleridir. Elektronik unsurlar özellikle yerli ve milli teknolojimizin kullanıldığı kamera sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemlerinden oluşmaktadır. Bu sistemler gece ve gündüz hudut sorumluluk sahasında tespit, keşif ve tarama konusunda hudut birliklerimizin görevlerini kolaylaştırmaktadır. Hudut güvenliği sağlamakla görevli yaklaşık 60 bin personelle tedbirler alınmakta ve her geçen gün geliştirilmektedir. Suriye hududumuzda modüler beton duvar inşası tamamlanmıştır.

"2023 İTİBARİYLE YAKLAŞIK 183 BİN 207 DÜZENSİZ GÖÇMENİN GEÇİSİ ENGELLENDİ, 10 BİN 601'İ YAKALANDI, TOPLAM 563 TERÖRİST YAKALANDI"

Özellikle sınır fiziki güvenlik sistemlerinin etkinliğini göstermeye başladığı 2021 yılından sonra engelleme ve yakalama sayılarında önemli orandan düşüşler yaşanmaya başladı. Bu düşüşleri etkileyen diğer bir nedenin de birliklerimizin gözetleme, tespit, teşhis imkan kabiliyetleri ile fiziki güvenlik sistemlerinin artan caydırıcılığı olduğu değerlendirilmektedir. 2023 yılının başından itibaren yaklaşık 183 bin 207 düzensiz göçmenin geçisi engellenmiş, 10 bin 601'i yakalanmış, büyük çoğunluğu FETÖ mensubu olmak üzere toplam 563 terörist yakalanmış ve kolluk kuvvetlerimize teslim edilmiştir. Özellikle kaçakçılık olay sayısında ve sigara, muhtemel silah, elektronik malzeme ve ilaç kaçakçılığında büyük oranda düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir.

"ALINAN ETKİN TEDBİRLER SONUCU ENGELLEME, YAKALAMA VE YASA DIŞI GEÇİŞLERDE AZALMA MEYDANA GELMİŞTİR"

2015 yılından itibaren hudut hattında mayın temizlik faaliyetlerimiz de hız kazanmıştır. Bugüne kadar öncelikli olarak hudut hattı boyunca inşa edilen devriye yolu, modüler beton duvar, yüksek güvenlikli panel çit, gözetleme kulesi yapılarına imkan sağlayacak biçimde hat boyunca 39 milyon metrekare alanın mayın temizliği icra edilmiştir. Faaliyetler devam etmektedir. Hudut güvenliği mücadelemiz uluslararası hukuk çerçevesinde, insani değerler gözetilerek başarıyla sürdürülmektedir. Alınan etkin tedbirler sonucu engelleme, yakalama ve yasa dışı geçişlerde azalma meydana gelmiştir."

Komisyon Üyesi ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, ağustos ayında Van'a giderek 5 gün kaldığını ve burada İran sınırını rahatlıkla geçip geri döndüğünü anlatarak şunları söyledi:

TÜRKOĞLU: "İRAN SINIRINDAN GİRDİM, ÇIKTIM KİMSE NEREYE GİDİYORSUN DEMEDİ"

"Ülkemizin güvenliği, iç ve dış tehditler karşısında alınacak tavır ve kararlar bizim için her zaman siyaset üstü bir meseldir. 'Hudut namustur', böyle bir kültüründen gelen bir milletvekiliyim. Duvar bazı yerlerde var bazı yerlerde yok, olmayan yerden İran sınırına geçtim. Sonra sınırdan geri içeri girdim hiçbir muhatap, tabela, uyarı yazısı yoktu. 2021, 2022 köylünün tabiriyle söylüyorum, sürüler gibi insanlar geçti buradan, diyorlar. Burada çok da bilinen meşrulaşmış yapı var. 10 Ağustos öğlenden sonra o bölgeden geçtim. HTS kayıtları var kameralarınız ortada, ben bundan dolayı mutlu değilim ama buradaki zafiyeti gittim gördüm, gösterdim. Bir Allah'ın kulu da siz burada ne yapıyorsunuz demedi. Yokmuş gibi davranarak olmuyor. İstediğiniz kadar bunu anlatın neticede vatandaş Kayseri'de, Bursa'da her gün kaçağı görüyor. Balıkesir, Marmara adasına Turhan Çözmez ile gittik. Çalışanların kahir ekseni fiilen çalışan kaçak Suriyeli. Aynen şunu söylüyor; 07.30'da Suriye'deyim 08.00'de Türkiye'deyim. Bunları yok sayarak bu sorunun çözülemeyeceği kanaatindeyim. Yetkililerden, özellikle İletişim Başkanlığı'nı bizim bu yaptığımız faaliyetle ilgili iddialarını ispata davet ediyorum."

TUĞG. BİRCAN: "HER SINIRA DOĞRU GİDEN HER SINIRDAN GELEN YASADIŞI GÖÇMEN VS DİYE GENELLEME YAPMAK YANLIŞ OLUR"

Bunun üzerine Tuğg. Bircan, "Hudutlarsa sınırım çeşidine göre 1. 2. derece askeri yasak bölge var. İran sınırı için planlı 479 km modüler beton duvar inşası planlanmış, şu ana kadar 310 km'si bitti. Daha çok Van'ın kuzeyindeki yerler bitmiş durumda. Özellikle Van Başkale ve aşağısına doğru bu inşaatlar devam ediyor. Sınırlarda bu faaliyetler yürütülüyor, her sınıra doğru giden her sınırdan gelen yasadışı göçmen vs diye genelleme yapmak yanlış olur" diye konuştu.