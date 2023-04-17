MSB PKKYPG'Lİ TERÖRİSTLERİN HAVAN SALDIRISINDA 4 ASKER YARALANDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKKYPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği havan saldırısında yaralanan 4 askerin Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Terör örgütü PKKYPG, Ramazan ayında bile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhal güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel