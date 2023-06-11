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MSB: PKK/YPG'nin saldırısına karşılık verildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: PKK/YPG'nin saldırısına karşılık verildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırısına karşılık verildiğini, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/ Ypg'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırısına karşılık verildiğini, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/ Ypg tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur. Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhal Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, sözde bir karargah imha edilmiştir. Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik teröristlere ait birçok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

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