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MSB: PKK/YPG'nin saldırısına karşılık verildi, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: PKK/YPG'nin saldırısına karşılık verildi, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırısına karşılık verildiğini, 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırısına karşılık verildiğini, 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün terör örgütü PKK/ Ypg tarafından Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de aralarında olduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

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