MSB: PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fırat YPG PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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