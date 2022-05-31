MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Haberler

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MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MSB: 'Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığınca, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığınca, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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