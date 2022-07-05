Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi. AA / Barış Gündoğan - Güncel Fırat YPG PKK Güncel Haberler

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