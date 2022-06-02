MSB: PKK/YPG'li 11 terörist, etkisiz hale getirildi - Haberler

MSB: PKK/YPG'li 11 terörist, etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel