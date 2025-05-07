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MSB'den PKK'lı teröristlerin mağarasına operasyon

MSB'den PKK'lı teröristlerin mağarasına operasyon
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Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağarayı tespit edip imha ettiğini açıkladı. Mağarada çok sayıda malzeme ele geçirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor' notu ile Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bir mağaradan görüntüler paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyinde yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında tespit edilen mağaradan görüntüler paylaşıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyi; Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirilerek imha edildi" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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