MSB: PKK'nın Kullanımına Ait Büyük Mağara Tespit Edildi

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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, PKK'nın kullandığı 1800 metre uzunluğunda ve 33 odalı bir mağara tespit etti. Mağarada bulunan silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü PKK'nın kullandığı 1800 metre uzunluğunda, 33 odalı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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