Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA - İsa Toprak - Güncel
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyinin güvenli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AA / İsa Toprak - Güncel

Suriye Irak PKK Güncel Haberler

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