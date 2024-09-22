Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay Şehit Oldu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyon bölgesinde piyade sözleşmeli er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, piyade sözleşmeli er Maşallah Abakay'ın Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında şehit olduğu belirtildi.