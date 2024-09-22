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Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay Şehit Oldu

Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay Şehit Oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde piyade sözleşmeli er Maşallah Abakay'ın terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen sızma girişimi sırasında şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yaşar Güler, şehit Abakay için başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyon bölgesinde piyade sözleşmeli er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, piyade sözleşmeli er Maşallah Abakay'ın Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında şehit olduğu belirtildi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in başsağlığı mesajı paylaşıldı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 22 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil Türk milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Operasyon Güvenlik Güncel Piyade

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