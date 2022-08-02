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Son dakika haberleri | Hatay'da askeri araç devrildi: 1 asker şehit

Son dakika haberleri | Hatay'da askeri araç devrildi: 1 asker şehit

Son dakika haberleri... Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Er Yusuf Sofioğlu şehit oldu.

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Er Yusuf Sofioğlu şehit oldu.

29 Temmuz 2022 tarihinde Altınözü'nde askeri aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu, kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Altınözü/ Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Şehidin naaşı Hatay Havalimanında yapılacak törenin ardından memleketi Diyarbakır'a uğurlanacak. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Altınözü Piyade Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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