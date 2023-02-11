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Msb Personeli, Adıyaman'da İkisi Çocuk, 3 Kişiyi Enkaz Altından Sağ Olarak Kurtardı

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Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) bağlı Gölcük Tersanesi personeli, Adıyaman’da ikisi çocuk 3 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Gölcük Tersanesi personeli, Adıyaman'da ikisi çocuk 3 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardı.

MSB, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden etkilenen Adıyaman'da, Gölcük Tersanesi personelinin ikisi çocuk olmak üzere 3 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardığını açıkladı. Bakanlık, kurtarma görüntülerini sosyal medya hesabından, "Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Gölcük Tersanesinde görevli personelimiz; 5 yaşında bir kız evladımızı, 9 yaşlarında bir erkek çocuğumuzu ve 55 yaşında bir vatandaşımızı enkazdan sağ olarak kurtardı" notuyla paylaştı.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş Adıyaman Gölcük Güncel Haberler

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