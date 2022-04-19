MSB: Pençe-Kilit'te 26 terörist etkisiz hale getirild - Haberler

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MSB: Pençe-Kilit'te 26 terörist etkisiz hale getirild

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Pençe-Kilit'te 26 terörist etkisiz hale getirild

MSB: Pençe-Kilit'te 26 terörist etkisiz hale getirildMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.

MSB: Pençe-Kilit'te 26 terörist etkisiz hale getirild

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi" denildi. 

ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli, Güncel, Haberler

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