MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda EYP patlaması sonucu Üsteğmen şehit oldu (3) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda EYP patlaması sonucu Üsteğmen şehit oldu (3)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda EYP patlaması sonucu Üsteğmen şehit oldu (3)

YAŞAR GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIGenelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Şehit Ömer Delibaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

YAŞAR GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Şehit Ömer Delibaş için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler, mesajında "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.  

Haber: ANKARA,


MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda EYP patlaması sonucu Üsteğmen şehit oldu (3)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title