MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda EYP patlaması sonucu Üsteğmen şehit oldu (3)

YAŞAR GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Şehit Ömer Delibaş için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler, mesajında "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

Haber: ANKARA,