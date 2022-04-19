MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda EYP patlaması sonucu Üsteğmen şehit oldu (3)
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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YAŞAR GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIGenelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Şehit Ömer Delibaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
YAŞAR GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Şehit Ömer Delibaş için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler, mesajında "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.
Haber: ANKARA,