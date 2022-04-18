MSB: "(Pençe Kilit Operasyonu) Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama–tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel