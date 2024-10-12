MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Malzemelerini Ele Geçirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yaşam ve ilk yardım malzemelerinin ele geçirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesinin ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği teröristlere ait çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesini ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi" denildi.