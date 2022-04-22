MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda 42 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda 42 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda 42 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi.

 


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Terörist, Milli, Güncel, Haberler

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