MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda 42 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel