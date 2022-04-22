MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda 42 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel