Msb: 'Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan Şehit Olmuş, Bir Kahraman Silah Arkadaşımız da Yaralanmıştır'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bugün Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehit olduğunu açıkladı. MSB saldırıda bir askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde P. Uzm. Çvş. Samet Aslan şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."