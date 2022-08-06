Msb: Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin Şehit Oldu - Haberler

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Msb: Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin Şehit Oldu

Msb: Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 5 Ağustos'ta açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen piyade uzman çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 5 Ağustos'ta açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen piyade uzman çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde piyade uzman çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize 5 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Uzm.Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ANKA / Güncel

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